Morricone, Cei: "Figura esemplare anche nella vita"

Ennio Morricone, figura esemplare "nella musica, nel mondo della cultura e nella vita". La Cei, attraverso il direttore dell’ufficio nazionale per le comunicazioni sociali Vincenzo Corrado, rende omaggio al Maestro scomparso a 91 anni.

"Morricone - sottolinea Corrado - ha dimostrato nel corso della sua vita impegno civile e testimonianza religiosa. In particolare, sull’onda della tragedia dell’11 settembre 2001 ha composto ed eseguito ‘Voci dal silenzio’, che è diventato poi un canto per tutte le vittime di stragi e tragedie nel mondo". L’esponente della Cei sottolinea come Morricone abbia "dato forma alla bellezza. La sua musica ha scandito la crescita umana e spirituale di intere generazioni, aprendo all’incontro e disegnando itinerari verso il trascendente. Siamo grati al Maestro Morricone perché la sua comunicazione, attraverso la musica, è stata sempre ispirata da verità, bontà e bellezza. Dal dopoguerra a oggi, ha accompagnato la vita tutti noi spingendoci a scoprire sempre sfumature musicali nuove".