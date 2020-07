Morricone, la musica per il compagno di scuola Sergio Leone

Fotogramma /Ipa

In campo cinematografico Ennio Morricone ha impresso la suggestione della propria musica ai film di Sergio Leone (1929-1989), dalla cosiddetta "trilogia del dollaro" ("Per un pugno di dollari" del 1964, "Per qualche dollaro in più" del 1965 e "Il buono, il brutto, il cattivo" del 1966) a "C'era una volta il West" (1968), da "Giù la testa" (1971) a "C'era una volta in America" (1984).

Il compositore premio Oscar non perdeva mai occasione per ricordare l'amico Sergio Leone, il padre dello spaghetti western. Ma l'amicizia tra i due era ben più antica della loro collaborazione cinematografica: Ennio e Sergio frequentarono insieme la scuola elementare. Si ritrovarono nel 1964, anno in cui, con "Per un pugno di dollari", nacque uno dei sodalizi più proficui e importanti della storia del cinema. Morricone scrisse le musiche per tutti i film diretti da Leone fino al 1984, anno dell'ultimo capolavoro, "C'era una volta in America".