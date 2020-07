Napoli, omaggio a Totò il 10 luglio con donazione di un dipinto al Cotugno

Il dipinto "La mia Patria", un olio su tela del maestro Cocozza donato all'Ospedale Cotugno di Napoli

Venerdì prossimo, 10 luglio, nella sede delle Poste Italiane Territoriale Macroaria Sud, in Piazza Matteotti a Napoli si terrà una cerimonia in omaggio a Totò con l'emissione di un francobollo a lui dedicato da Poste Italiane e uno spettacolo a seguire, in collegamento streaming con personalità del mondo della cultura e dello spettacolo per ricordare la figura del principe della risata.

Durante l'evento, l'Associazione Amici di Totò...a prescindere! - Onlus, donerà all'Ospedale Cotugno un dipinto incorniciato (un olio su tela di 1.70 per 1.2 ) del maestro Renato Cocozza, intitolato "La mia Patria". L'opera è dedicata "agli eroi del coronavirus" per l'impegno straordinario contro la pandemia del Covid-19.

"Tutto come da accordi che sono stati presi con il direttore generale dell'Azienda Ospedaliera dei Colli (Monaldi - Cotugno - Cto di Napoli), Maurizio di Mauro, che ha particolarmente apprezzato il dipinto", spiega all'Adnkronos il presidente dell'Associazione Alberto De Marco. Lo ritirerà, al termine della manifestazione, Raffaele Dell'Aversano, direttore medico del Cotugno.