Gina Lollobrigida, suo collaboratore rinviato a giudizio

(Fotogramma/Ipa)

"Questo rinvio a giudizio per me è una grande opportunità dove finalmente potrò iniziare a chiarire tante cose". Così il collaboratore di Gina Lollobrigida, Andrea Piazzolla, annuncia e commenta il suo rinvio a giudizio nella causa per circonvenzione di incapace intentata dal figlio della diva Milko Skofic e dal nipote Dimitri. Il gup del Tribunale di Roma ha infatti deciso di rinviare a giudizio Piazzolla e ha fissato la prima udienza al giorno 1 dicembre 2020. "Il nostro tempo è limitato! Bisogna saper apprezzare ciò che accade a prescindere che ci piaccia o meno. Essere grati alla vita, di questo si tratta", aggiunge Piazzolla.