Jagger, vacanze italiane: leader Rolling Stones sceglie la Toscana

(Fotogramma)

Mick Jagger passerà l'estate a Castagneto Carducci (Livorno): è arrivato da qualche giorno e si fermerà fino ad ottobre. La rockstar britannica è un habitué del territorio dove si trova Bolgheri. Manfredi della Gherardesca, terzogenito dopo Sibilla e Gaddo, famoso mercante d'arte a Londra, è sposato alla figlia dell'ex manager dei Rolling Stones, Maria Theodora Loewenstein. Ogni tanto, completamente top secret, Jagger arriva a Castagneto e si barrica nelle ville degli amici della Gherardesca. Come stavolta, sembra infatti che ne abbia affittate diverse.

Ma il frontman dei Rolling Stones non si fa proprio vedere. Manda gli assistenti a comprargli il vino, per esempio, all'enoteca storica di Castagneto Carducci, racconta il "Corriere Fiorentino" dando la notizia delle vacanze toscane di Jagger. Ma c'è un luogo che più di altri non manca mai nella sua agenda. Tappa fissa dal sarto di fiducia, il romeno Florin Cristea, che lo segue da anni, nella bottega 'Arte e Moda'; conosce la sua taglia e spedisce anche gli abiti in Inghilterra oppure glieli porta direttamente.

Manfredi della Gherardesca e Jagger sono nati a pochi giorni di distanza (il primo il 5 agosto e il secondo il 26 luglio) e festeggeranno assieme probabilmente il compleanno. Ma non si può sapere con certezza anche perché i della Gherardesca hanno firmato un patto di riservatezza.