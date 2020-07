Naya Rivera, "il corpo potrebbe non essere mai ritrovato"

(Foto Afp)

Si presume che Naya Rivera sia morta dopo la sua scomparsa mercoledì 8 luglio pomeriggio, quando suo figlio Josey, di quattro anni, è stato trovato solo su una barca sul lago Piru in California. L'incidente - si legge su todayonline.com - è infatti ora classificato come un'operazione di recupero, con il sergente Kevin Donoghue che ammette che non c'è modo di dire veramente cosa sia successo. Per poi aggiungere: "Se il corpo è impigliato in qualcosa sotto l'acqua, potrebbe non tornare mai più". Ma "non c'è modo di dirlo davvero. Stiamo facendo del nostro meglio per cercare di localizzarla, stiamo usando tutte le risorse a nostra disposizione, inclusa la tecnologia come il sonar".

Nel giorno della scomparsa l'intero litorale e la superficie del lago sono stati accuratamente esaminati. I sub hanno anche cercato sott'acqua nell'area in cui la barca era stata vista l'ultima volta.