"The Old Guard", Marinelli conquista la platea internazionale

(Fotogramma)

"The Old Guard", diretto da Gina Prince-Bythewood, è sbarcato su Netflix il 10 luglio e fin ad ora ha ricevuto recensioni positive. Il film è interpretato da Charlize Theron, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Chiwetel Ejiofor e non da ultimo il "nostro" Luca Marinelli che con la sua performance pare abbia conquistato il pubblico internazionale della piattaforma di streaming (e in particolare i cuori femminili).

Basato sull'omonimo fumetto, "The Old Guard" (di Leandro Fernandez e Greg Rucka, che cura anche la sceneggiatura) parla delle vicende di un gruppo di mercenari immortali, capaci di guarire da qualsiasi ferita. Guidati da Andy (Theron) scoprono che il loro segreto è in pericolo e sono costretti a sfuggire da chi vorrebbe trarre profitto economico dalla loro immortalità. Marinelli nel film interpreta Nicky (Nicolò di Genova) e la sua interpretazione sembra essere stata molto apprezzata e non solo dagli spettatori italiani, anzi. L'attore romano oggi è in trend topic su Twitter ma i contenuti degli utenti sono per lo più di provenienza "anglofona". Gli utenti Twitter commentano sia la prova attoriale di Marinelli, estremamente apprezzata, e anche il suo fascino. A quanto sembra, gli italiani sul popolare social network ne sono particolarmente fieri.