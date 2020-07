Mondo Rai/Appuntamenti e novità

(Fotogramma)

Il 16 ottobre 1973 Maria Antonietta (1775-1793), arciduchessa di Austria e Regina di Francia e di Navarra, è nella sua cella. È il suo ultimo giorno di vita: nel giro di pochi minuti sarà portata a Piazza della Concordia, alla ghigliottina. Ma chi fu davvero Maria Antonietta che affamò il suo popolo e disse: “Se non hanno il pane, dategli da mangiare le brioches”? Lo racconta “Maria Antonietta”, film diretto da Yves Simoneau e Francis Leclerc in onda domani alle 22.10 su Rai Storia. A soli 14 anni Maria Antonietta arriva all’opulenta corte francese per essere data in sposa al Re Luigi XVI. Sola, incompresa e ripudiata dal marito, Maria Antonietta diventa la protagonista di diversi scandali a corte. Il film realizzato tutto in digitale, con la voce narrate di Paolo Ferrari, si basa su documenti storici riguardanti la vita della regina a Versailles, il suo processo e la sua condanna a morte. Maria Antonietta è interpretata da Karine Vanasse, una delle hostess di Pan Am.

Alla fine della Prima Guerra Mondiale, il sogno di creare una grande nazione araba sulle ceneri dell’impero ottomano in dissoluzione si infrange contro gli interessi di Francia e Inghilterra, che si spartiscono il Medio Oriente. Mentre crescono le istanze indipendentiste, intato, nei paesi arabi il sentimento di frustrazione rinforza l’esigenza di unire le forze per porre fine agli appetiti stranieri. Il 22 marzo 1945, al Cairo, nasce così la Lega Araba. Ne parlano Paolo Mieli e il professor Franco Cardini a “Passato e Presente”, in onda domani alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia. I suoi obiettivi sono: rafforzare la solidarietà tra gli Stati arabi; assicurare la coesione e la pace tra gli Stati membri e consolidarne la cooperazione nei settori sociale, economico, culturale. L’efficacia della Lega verrà però presto ostacolata dalle divisioni interne: dalle rivalità sulla leadership nel mondo arabo, dall’ostilità tra le monarchie tradizionali e le nuove repubbliche e, soprattutto, dai dissensi sulla posizione da tenere nei confronti di Israele.

Per milioni di anni, fertili ecosistemi in Sudafrica hanno prosperato, dando vita a meraviglie naturali nascoste. La serie “I tesori segreti del Sudafrica”, in onda domani alle 14.00 su Rai5, intraprende un viaggio in sei episodi alla scoperta di questi ecosistemi e della biodiversità che nascondono. Al centro del primo episodio la catena montuosa del Drakensberg, che racchiude l'altopiano dell'Africa meridionale e che copre oltre mille chilometri di campagna sudafricana. Contiene le vette più alte a sud del Kilimangiaro e ospita molte creature, ma vivere qui non è un'impresa facile: la sua bellezza è pari solo al suo pericolo.