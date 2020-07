Morto Grant Imahara, il conduttore di Mythbusters aveva 49 anni

Fotogramma /Ipa

Addio a Grant Imahara, il presentatore tv americano di origini giapponesi noto anche in Italia per la conduzione di 'Mythbusters', programma di verifica su miti e leggende urbane in onda su Discovery Channel.

Nato a Los Angeles il 23 ottobre 1970, il conduttore aveva 49 anni. Secondo i media Usa, fra cui Hollywood Reporter, Imahara sarebbe deceduto a causa di un aneurisma cerebrale.