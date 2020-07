Giuliana De Sio furiosa: ''Io al 'Gf Vip'? Non è assolutamente vero''

''Non capisco come possa essere uscita una notizia del genere. Mi state scrivendo in tanti....No non è vero assolutamente che parteciperò al 'Grande Fratello Vip'''. Così seccata Giuliana De Sio su instagram smentisce le voci circolate negli ultimi giorno che la davano come una delle possibili concorrenti della prossima edizione del 'Gf Vip'.