Mara Venier: "Felice di riportare attualità a 'Domenica in'''

di Alisa Toaff

"'Domenica In' quest'anno è stata un grandissimo successo. Siamo diventati un programma nuovo nel momento della pandemia, mi sono messa da sola su una scrivania senza più ospiti, orchestre paillettes e lustrini e sono andata in onda con un programma completamente diverso, forse già con un taglio di attualità e informazione, che in realtà ho sempre fatto''. Così Mara Venier all'Adnkronos commentando le dichiarazioni del direttore di Raiuno Stefano Coletta che, durante la presentazione dei palinsesti, ha definito 'Domenica in' ''la roccaforte degli ascolti'' annunciando un nuovo ''spazio dedicato al fatto della settimana''. "Coletta dopo che ci siamo incontrati mi ha chiesto di mettere l'attualità all'interno della prossima 'Domenica In' e io ho accolto con gioia questa proposta -sottolinea- La novità sarà proprio il 'fatto della settimana' che affronteremo la domenica. Probabilmente ci sarà o un faccia a faccia o un mini talk dove tratteremo, a modo mio, il 'fatto della settimana'''.

''Ho condotto 'La Vita in Diretta' per tre anni con Lamberto Sposini e sono stati anni ed edizioni indimenticabili con ascolti stellari -ricorda la conduttrice- E' stato il programma che ha avuto più ascolti negli ultimi 15 anni! Io arrivavo dall'intrattenimento puro ma grazie a Sposini e Daniel Toaff (ex vicedirettore di Raiuno, ndr) sono andata avanti, all'inizio lentamente, cercando di capire come Lamberto interagiva con l'ospite e quale era l'approccio in un talk di attualità per cui devo tutto a Sposini''.

''Sono stati anni meravigliosi e devo tutto a 'La Vita in diretta' -ribadisce la Venier- sono molto felice di riportare l'attualità a 'Domenica In'. Ringrazio Stefano Coletta che mi sostiene e mi è stato sempre vicino nei momenti difficili. Questo anno è stata duro, ho avuto anche momenti di crisi mia personale ma sono andata avanti, ho interrotto solo una domenica e se sono tornata la domenica successiva lo devo proprio a all'affetto e all'amicizia di Coletta e al pubblico che mi ha sempre sostenuto. Avevo tanta paura ma nonostante il Covid 'Domenica In' ha avuto un successo pazzesco e inaspettato -prosegue la Venier- sono andata avanti con il Coronavirus, sono andata avanti, quattro settimane in più, con una caduta dalle scale finendo la puntata con un piede fratturato e un dolore pazzesco. Questo -conclude- dimostra l'amore che io ho per la Rai''.