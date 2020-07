Addio a Roberto Draghetti, voce di Jamie Foxx e nei Simpson

(Fotogramma)

A un mese dai suoi sessant’anni è morto oggi a Roma Roberto Draghetti, doppiatore italiano tra i più famosi e prolifici. Draghetti era la voce di molti attori, da Jamie Foxx (che ha doppiato in film come 'Collateral' e 'Miami Vice') a Josh Brolin (in 'Melinda e Melinda', 'Non è un paese per vecchi', 'Il Grinta', 'Everest') ma anche Benicio del Toro (in 'Paura e delirio a Las Vegas'), Rhys Ifans ('Notting Hill'), Mickey Rourke ('Sin City'), Bill Nunn ('Spider-Man'), Jeffrey Wright ('Casino Royale').

Intensa l’attività nel doppiaggio della serialità televisiva: Draghetti ha prestato la voce a Idris Elba (Luther), Adam Baldwin (Chuck), Tony Ciccione e il sovrintendente Chalmers ne I Simpson. Era fratello dell’attrice e doppiatrice Francesca Draghetti.