Addio a Regis Philbin, 'signore' della tv Usa

Regis Philbin, 'signore' della tv americana, è morto all'età di 88 anni. La famiglia del conduttore ha annunciato il decesso con una dichiarazione a People Magazine. "Siamo profondamente addolorati nell'annunciare che l'amato Regis Philbin è deceduto la scorsa notte per cause naturali ad un mese dal suo 89esimo compleanno", la nota della famiglia. Nella sua lunghissima carriera, durata quasi 60 anni, Philbin ha griffato alcuni programmi che hanno contribuito a fare la storia del piccolo schermo a stelle e strisce. Per 12 anni è stato il padrone di casa di Live! with Regis and Kathie Lee. Ha condotto show come Who Wants to be a Millionaire?, Million Dollar Password e America’s Got Talent. Per anni, poi, si è prestato a fare da spalla a David Letterman durante le sue apparizioni come ospite al David Letterman Show.