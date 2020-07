E' morto Peter Green, fondò i Fleetwood Mac

(Fotogramma)

Peter Green, cofondatore dei Fleetwood Mac, è morto all'età di 73 anni. "E' con grande dolore che la famiglia di Peter Green annuncia la sua morte in questo fine settimana", si legge in una nota, come riferisce la Bbc. Green è deceduto nel sonno. Il chitarrista londinese aveva creato i Fleetwood Mac nel 1967 con il batterista Mick Fleetwood e aveva lasciato la band nel 1970. A metà degli anni '70, dopo la diagnosi di schizofrenia, aveva trascorso un periodo in ospedale. Nel 1998 è stato inserito nella Rock & Roll Hall of Fame.