Mick Jagger festeggia 77 anni in Toscana, gli auguri di Vasco

(Fotogramma)

Mick Jagger compie oggi 77 anni e li festeggia in Toscana, dove sta trascorrendo ormai da quasi un mese le vacanze estive e dove resterà fin quasi ad ottobre. E il primo augurio di "buon compleanno", come riferisce "Il Tirreno", è quello della sindaca di Castagneto Carducci (Livorno), Sandra Scarpellini: "Al nostro straordinario ospite vanno gli auguri di tutta la comunità. Lo consideriamo di casa e spero che questi bellissimi luoghi siano fonte d'ispirazione per il suo talento. Noi gli mandiamo una semplice bottiglia di vino, che è l'icona del nostro territorio. Buon compleanno Mick".

Agli auguri della sindaca si sono uniti numerosi cittadini che oggi si sono ritrovati nel borgo accanto alle locandine del "Tirreno" che augurano, con tanto di foto, buon compleanno al leader dei Rolling Stones. La rockstar alloggia in una villa all'interno della tenuta Ornellaia di proprietà della famiglia dei conti dei della Gherardesca, di cui il cantante è amico.

Sui festeggiamenti c'è il massimo riserbo: probabilmente la rockstar farà una festa al castello dei della Gherardesca con i familiari per poi spostarsi, in serata, a villa Montepergoli. Sui social è un tripudio di auguri per lo storico leader dei Rolling Stone, a partire dall'altrettanto celebre chitarrista della band Keith Richards: "Dear Mick, Wishing you a Happy Birthday! Love, Keith". Anche l'altro chitarrista dei Rolling Stone, Ronnie Wood, su Twitter ha fatto gli auguri all'amico. Al coro festante su Instagram si è unito anche Vasco Rossi: "Il mio supereroe è Mick Jagger, chiaro! L'unico che sa giocare con tutto... il sesso, la gente, la sua voce... il suo corpo... Buon 77-esimo!!!"