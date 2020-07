Elettra Lamborghini in playback? La sua risposta spiazza il fan

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Elettra Lamborghini è stata ospite della prima puntata di "Battiti Live", dove si è esibita con la sua "Musica (e il resto scompare)", la canzone che ha portato sul palco dell'Ariston per la scorsa edizione del Festival di Sanremo.

“Elettra non si smentisce mai con il playback e fa pure le prove… La si ama per la sua simpatia” ha scritto un utente su Twitter, commentando la performance della Lamborghini. Non si è fatta attendere molto la risposta piccata della "twerk queen", sempre molto attiva sui social, che ha replicato al commentatore: “Amore, playback un cavolo, ma ti amo anche io".