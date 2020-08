Taylor Swift batte se stessa

A poco più di una settimana dall'uscita, 'folklore' di Taylor Swift continua la sua corsa e conquista il titolo di miglior debutto di un artista dall'uscita di 'Lover', disco precedente della stessa Taylor, che aveva già ottenuto questo record nel 2019. 'folklore', che nella prima settima ha venduto più di 2 milioni di copie e ha raggiunto oltre mezzo miliardo di stream e views, è il settimo disco di Taylor Swift a raggiungere la #1 della classifica Billboard 200 chart e Biggest Week of 2020. Ad oggi l'artista è l'unica nella storia della discografia ad aver venduto di sette propri album almeno mezzo milione di dischi in una settimana.

L’ottavo progetto discografico in studio di Taylor Swift ha battuto il record di album di un'artista donna più ascoltato in 24 ore sia su Spotify, con 80.6 milioni di stream, sia su Apple Music, con 35.47 milioni di stream. Venerdì 24 luglio, giorno di uscita di “folklore”, che ha debuttato al primo posto in oltre 80 paesi su iTunes il profilo Spotify della vincitrice di 10 Grammy Awards ha registrato oltre 97,87 milioni di streaming, rendendola la popstar più ascoltata di tutto il 2020 in un solo giorno.

Da giovedì 30 luglio è disponibile anche 'Cardigan (cabin in the candlelight)' una nuova versione pianocentrica del primo singolo estratto 'Cardigan', che ha collezionato ad oggi oltre 45 milioni di stream su Spotify e ha ottenuto il record come miglior debutto da Travis Scott nell’ottobre 2019.

Taylor Swift ha commentato così l’album: "Quasi tutti i progetti che avevo in programma per quest’estate non potranno essere realizzati, ma c'è qualcosa che non avevo pianificato e che invece ho portato a termine. Si tratta del mio ottavo album in studio, 'folklore'. Dentro ho riversato tutti i miei capricci, sogni, paure e riflessioni".

"Prima di quest’anno probabilmente mi sarei fermata a riflettere su quando sarebbe stato il momento perfetto per pubblicare queste canzoni - ha detto ancora l'artista - ma i tempi in cui viviamo continuano a ricordarmi che nulla è certo. Il mio istinto mi dice che se fai qualcosa che ami, dovresti semplicemente mostrarlo al mondo. Questo è il lato dell’incertezza che più mi piace".

'folklore', cui hanno collaborato Aaron Dessner dei The National, Bon Iver, William Bowery e Jack Antonoff, contiene 16 nuove tracce nella versione standard, la versione deluxe invece ha la bonus track 'the lakes'. In tutti gli store è possibile preordinare sia la copia fisica del disco, disponibile dal 7 agosto, sia il doppio vinile, fuori il 27 novembre.

Taylor Swift è tra le artiste più influenti del panorama musicale contemporaneo. 'Lover', pubblicato nel 2019, è stato certificato disco di platino in paesi come Stati Uniti, Australia, Norvegia, Nuova Zelanda e Taiwan. I singoli estratti 'Me!', 'You Need To Calm Down', 'Lover' e 'The Man' hanno totalizzato centinaia di milioni di stream su Spotify e views su YouTube. La cantautrice è stata inoltre incoronata 'Artist of the Year' e 'Artista del decennio' agli American Music Awards 2019.

Nel 2020 Netflix ha distribuito il documentario 'Miss Americana' in cui viene mostrato il passaggio tra l'essere una cantautrice e interprete a donna che utilizza pienamente tutto il potere della sua voce. Su Disney+ viene reso disponibile per un periodo limitato di tempo il City of Lover Concert', l’evento speciale tenutosi l'anno scorso a Parigi in cui Taylor Swift si è esibita davanti a un pubblico ristretto proveniente da oltre 37 paesi.