Mondo Rai/Appuntamenti e Novità

(Fotogramma)

Nuovo appuntamento con il quarto episodio di “Sorelle”, la serie tv scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, con la regia di Cinzia TH Torrini, che vede protagoniste Anna Valle e una meravigliosa località del nostro Paese, la città di Matera, martedì 4 agosto alle 21.25 su Rai1. Nel cast, tra agli altri, Loretta Goggi, Ana Caterina Morariu, Giorgio Marchesi, Alessio Vassallo, Irene Ferri. Chiara è convinta dell’innocenza di Roberto e decide di restare a Matera per dedicarsi alla sua difesa e far luce sulla morte di Elena. Nel frattempo si vanno delineando nuovi possibili scenari sull’omicidio della donna. Nicola Gambi, principale sospettato sfuggito alla polizia, segue di nascosto Chiara fino alle grotte di tufo dove le due sorelle giocavano da bambine. Dopo una colluttazione con la donna, viene portato in commissariato dove confessa a Chiara la sua personale verità su Elena. Intanto Roberto esce dal carcere e si stabilisce a Matera in attesa del processo. Tra lui e Chiara sembra stia tornando il sentimento d’un tempo.

Una commedia francese tutta al femminile su Rai3 martedì 4 agosto alle 21.20 con “50 Primavere” diretta da Blandine Lenoir, con Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot. Aurore Tabort sta attraversando un periodo difficile: separata dal marito, ha appena perso il lavoro; a 50 anni deve sopportare la menopausa e sostenere sua figlia durante la gravidanza. Con l'aiuto delle figlie e della sua migliore amica, Aurore riesce a non perdere la testa, almeno fino a quando non si imbatte per caso nel grande amore della sua adolescenza. Una storia di rinascita e seconde occasioni che vede una donna matura uscire dal suo angolino e reclamare a gran voce il suo posto nel mondo.

Dal 1943 al 1945, in mezzo alla tragedia della guerra civile, la Resistenza dà alle donne italiane l’occasione di scoprirsi capaci, forti e autonome come mai prima. Come staffette o come partigiane, molte sono uscite dalle loro case per combattere a fianco degli uomini, con un coraggio che non sapevano di avere, mentre le più colte hanno incitato alla lotta attraverso la stampa e le radio clandestine. Alle scrittrici della Resistenza è dedicato l’appuntamento con “Passato e Presente” in onda martedì 4 agosto alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia.

Nel 1814 Vienna è il centro del mondo, perché sede del congresso che deve ristabilire l'ordine nell'Europa post napoleonica. Accanto al frenetico lavoro della diplomazia, la città vive il fermento delle idee, che annunciano la restaurazione dell'Ancient Regime. Sono gli eventi al centro dell’ultimo episodio della serie “Vienna: impero, dinastia e sogno”, in onda martedì 4 agosto alle 19.15 su Rai5. Nei decenni che seguono, gli Asburgo restano signori e padroni della città e dell'impero, ma subiscono attacchi e attentati, che ne determineranno la fine. Ciononostante, Vienna conosce nuovo splendore; dai diversi paesi dell'impero arrivano in città pensatori e artisti, che la trasformano in un singolare crogiuolo di creatività. Ma accanto a Sigmund Freud, Arnold Schönberg, Egon Schiele e Gustav Klimt, per le strade di Vienna passeggiano anche Iosif Vissarionovič Stalin e Adolf Hitler.

Una delle più grandi voci di sempre, un divo amato da milioni di persone, un carisma tale da incantare pubblici immensi. Freddie Mercury è stato più di un cantante, è stato lo “showman” per antonomasia, come racconta il documentario “Freddie Mercury. The Ultimate Showman”, in onda martedì 4 agosto alle 23.15 su Rai5 e disponibile anche in lingua originale. Incentrato sulla vita e lo straordinario rapporto col pubblico della star inglese originaria di Zanzibar, il documentario ospita interventi di Rami Malek (interprete di Freddie Mercury nel film "Bohemian Rhapsody"), Eric Hall (Emi Publisher dei Queen), Paul Watts (Emi Division Manager dei Queen), Mick Rock (fotografo dei Queen), Rosie Horide (Giornalista musicale e amica intima dei Queen) e Paul Gambaccini (conduttore radiofonico e amico intimo di Freddie Mercury).

Nel 1630 l’Imperatore del Sacro Romano Impero, Ferdinando II è deciso a ristabilire la fede cattolica nel Vecchio Continente e a rendere assoluto il suo potere. Vuole formare un Parlamento eletto dai principi tedeschi che includa gli ambasciatori di tutto il mondo e firmare un accordo di pace con la Francia. Comincia da qui il racconto di “La forza dell’impero” per la serie “Ferro e sangue - La guerra dei 30 anni che devastò l'Europa”, in onda martedì 4 agosto alle 21.10 su Rai Storia, per “a.C.d.C”, con l’introduzione del professor Alessandro Barbero. La Francia, però, conduce un doppio gioco: firma il trattato di pace con l’imperatore e al contempo sovvenziona l’esercito svedese che è pronto ad andare in soccorso dell’ultima roccaforte protestante che l’imperatore vuole attaccare, Magdeburgo. La città viene rasa al suolo perché le truppe svedesi tardano ad arrivare ma in seguito il Re di Svezia, Gustavo Adolfo, sconfigge le truppe di Ferdinando II facendo della Svezia una grande potenza europea pronta a conquistare la Germania. L’imperatore è nel suo momento più buio e le sorti della guerra sono appese a un filo.

Serata all’insegna della fantascienza quella di Rai4, martedì 4 agosto alle 21.10, con il film "Life - Non oltrepassare il limite” di Daniel Espinosa con Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds, Hìroyuki Sanada, Ariyon Bakare. L’equipaggio di una stazione spaziale internazionale sta per tornare a casa, forte di una scoperta sensazionale: un campione che prova l’esistenza della vita extraterrestre su Marte. Al sicuro in una “incubatrice”, la neonata forma di vita raccolta sul pianeta rosso cresce però a vista d’occhio, rivelandosi più intelligente e pericolosa di quanto il gruppo di astronauti pensasse. Di fronte alla minaccia che l’alieno inizia a rappresentare per l’umanità intera, un pugno di uomini alla deriva nello spazio si prepara ad annientarlo prima che sbarchi sulla Terra.

Il giorno dell’orgoglio. A “Radio anch'io”, con Giorgio Zanchini, martedì 4 agosto, alle 7.30 su Radio1, il racconto dell' inaugurazione del nuovo ponte di Genova, a due anni dal terribile crollo. Poi, una pagina sull' immigrazione, con gli sbarchi di queste ultime ore, e la situazione in Tunisia. Infine, il punto su la diffusione del virus nel mondo, in Europa, in Italia.

In cinquant’anni lo spopolamento delle aree montane ha incrementato di quasi il dieci per cento la superficie forestale italiana. Cosa comporta questo fenomeno in termini di ecologia, biodiversità, espansione dei grandi animali? Lo spiega il documentario “Le Alpi tornano selvagge” per la serie “Wild Italy”, in onda martedì 4 agosto alle 14 su Rai5. Le regioni alpine tornano a popolarsi di grande fauna, compresi i superpredatori (lupo, orso e lince) che erano scomparsi da secoli e che hanno grande impatto sul bestiame; gli ungulati danneggiano le colture, spesso specializzate e preziose, delle valli alpine. Senza dimenticare che la catena alpina rappresenta uno dei maggiori serbatoi di biodiversità a livello mondiale.