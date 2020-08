Franca Valeri, Mattarella: "Rimarrà nel cuore degli italiani"

(Foto Fotogramma)

"Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato ai familiari un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Franca Valeri, attrice versatile e popolare, che rimarrà nel cuore degli italiani per la sua grande bravura e la sua straordinaria simpatia". E' quanto si legge in un comunicato diffuso dal Quirinale.

In occasione dell'ultimo compleanno dell'attrice, che il 31 luglio aveva compiuto 100 anni, il capo dello Stato le aveva telefonato. Nel porgerle gli auguri l'aveva ringraziata per la sua divertente, garbata e indimenticabile presenza nel mondo del teatro e della televisione.