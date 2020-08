Franca Valeri, la sua milanesità con Cesira la manicure e la Signorina Snob

(Foto Fotogramma)

Franca Valeri non perderà mai la sua milanesità, di cui andava particolarmente fiera, e che la porterà a inventare Cesira la manicure (la rappresentazione ipocrita della borghesia meneghina creata per la radio nel 1949) e la Signorina Snob (nevrotica signorina del capoluogo lombardo nell'Italia del boom economico apparsa in tv), i personaggi più famosi della sua carriera degli anni '50.