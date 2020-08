Elodie, Andromeda è disco di platino

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Dopo il disco d'oro per l'album 'This is Elodie', oggi Elodie ottiene la certificazione che attesta il disco di platino per 'Andromeda', canzone presentata al 70° Festival di Sanremo, già disco d'oro, con 17 milioni e mezzo di stream e 18 milioni di views. Tra i protagonisti del panorama musicale nazionale in questa estate 2020, Elodie, grazie al singolo 'Guaranà' e la collaborazione in 'Ciclone' di Takagi & Ketra, entrambi disco d’oro, si conferma tra gli artisti più apprezzati da pubblico e critica. L'estate live di Elodie è già iniziata con 'This is Summer', cinque date live sui palchi all’aperto di alcuni dei più importanti festival della stagione. Ha già cantato in Valle D’Aosta, lo scorso 18 luglio, in occasione del Musicastelle Outdoor 2020, e mercoledì 5 agosto, all’Indiegeno Fest di Patti (ME). Domenica 30 agosto terrà una special performance insieme a Dardust e Mahmood durante il 'Memorial Alessandro Troiani' ad Ascoli Piceno, giungerà poi a Catania, giovedì 3 settembre e a Sammichele di Bari, domenica 13 settembre, per il Sammichele Music Festival. Elodie porterà sul palco 'Guaranà', 'Andromeda', altri brani di successo contenuti nell’album 'This is Elodie' e non solo.