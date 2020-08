Mondo Rai: appuntamenti e novità

(Fotorgramma)

Più che un viaggio, un’impresa ai limiti dell’impossibile: è il lungo cammino che l’esploratore Levison Wood si accinge a compiere nella serie “Sentieri himalayani”, in onda da domani alle 14.15 su Rai5 (canale 23). 2.700 chilometri a piedi lungo la catena dell’Himalaya, dai monti afghani, fin oltre il tetto del mondo, l’Everest, per arrivare agli altopiani tibetani. Un viaggio esaltante attraverso passi innevati e valli lussureggianti, dove popolazioni ospitali si susseguono a popolazioni sospettose verso lo straniero, ma dove, soprattutto, la natura non fa sconti a nessuno e ogni sbaglio può costare molto caro. Nel primo episodio, Levison e la sua guida Malang iniziano il viaggio nel Corridoio Wakhan dell'Afghanistan, prima di dirigersi verso il muro di neve e ghiaccio di 5.000 metri che porta al nord del Pakistan.

Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton, Andrea Riseborough, Amy Ryan ed Emma Stone sono gli interpreti del pluripremiato "Birdman", diretto da Alejandro González Iñárritu, che Rai4 trasmette domani alle 21.10. Il film che ha ricevuto nel 2015 ben nove nomination agli Oscar, vincendone quattro ( miglior film, miglior regia, migliore sceneggiatura originale e miglior fotografia), racconta le vicende di Riggan Thomson, attore dimenticato che cerca di rilanciare la sua carriera ripartendo dal teatro. Reso celebre da Birdman, un personaggio dei fumetti alato e mascherato molto amato dal pubblico, Riggan si è ritrovato poi nella condizione in cui versano molti attori che non si riescono a staccarsi dal ruolo che ne hanno determinato il successo. Per rilanciare la sua carriera decide di adattare per il teatro un racconto dello scrittore americano Raymond Carver e di dirigerlo in un celebre teatro di Broadway. A supportarlo in questo progetto ci sono la figlia Sam, l’amico produttore Jake e un attore di grande talento ma dal carattere irriverente di nome Mike Shiner...

Passando attraverso luoghi magici nascosti tra le montagne di una delle regioni più nevose del mondo, il nuovo episodio della serie “Il Giappone visto dal cielo” in onda domani alle 20.30 su Rai5 (canale 23), arriva a Tokyo, megalopoli sterminata dove tradizione e modernità estrema convivono in armonia. Il Giappone, che vanta una storia e una cultura millenarie, è ancora oggi un Paese misterioso per molti occidentali. In questa tappa del viaggio nella Terra del Sol Levante, la serie – girata in tecnologia 4K - va alla scoperta di luoghi magici nascosti tra le montagne, in una delle regioni più nevose del mondo, dove il ritmo della vita è tuttora scandito inesorabilmente dall'alternarsi delle stagioni.