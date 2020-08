Elodie pubblica insulti sessisti ricevuti e replica

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"E noi donne vi mettiamo pure al mondo". Poche parole per commentare i commenti sessisti che le sono stati rivolti. A pubblicare commentare il collage di insulti è Elodie.

E noi donne vi mettiamo pure al mondo https://t.co/syh0aa6PT5 — Elodie (@Elodiedipa) August 14, 2020

In una intervista al Corriere della sera la cantante aveva detto: "Non mi piace come la Lega accalappia voti. Quando hai un ruolo politico hai un megafono. E se offendi gratuitamente qualcuno scatenando odio ti assumi una grande responsabilità. Vorrei avere dei veri punti di riferimento a rappresentarci". E aveva aggiunto: "Il Paese è meglio di chi lo rappresenta. Certo, c'è tanta ignoranza e sarebbe bello che chi ci governa la diminuisse, anziché far leva su quello".

"Anche questa è violenza, Forza ragazza coraggiosa", scrive la cantante Giorgia. "Estracomunitaria è bellissimo", si legge nel post di Luca Bizzarri. "Lo schifo!", è il commento di Elisa D'Ospina.