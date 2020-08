Elettra Lamborghini nella bufera annulla tutti i concerti: "Non siamo pronti"

(Fotogramma)

Oggi Elettra Lamborghini si è ritrovata suo malgrado nei trend topic di Twitter perché ha tenuto un concerto in un locale di Gallipoli a cui hanno partecipato centinaia di giovani. Secondo gli utenti del web il distanziamento sociale non è stato rispettato nel corso dell'evento e quindi la Lamborghini è stata sommersa di critiche dai followers, che l'hanno accusata di irresponsabilità nei confronti del proprio pubblico a fronte del contagio da coronavirus.

Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione Covid... riconosco che non é il momento... ci é stata data l opportunitá e vi ringrazio tutti ma non siamo ancora pronti — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) August 16, 2020

Molti hanno portato l'esempio a loro avviso positivo di altri artisti, come, come il dj Gigi D'Agostino, che ha annunciato di aver cancellato tutte le residue date dei suoi show nelle discoteche proprio causa Covid. La Lamborghini dunque torna sui suoi passi e annuncia sia nelle stories di Instagram che su Twitter: "Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione Covid... riconosco che non è il momento... ci é stata data l'opportunitá e vi ringrazio tutti ma non siamo ancora pronti".