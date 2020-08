Cottarelli: "Miguel Bosé vada al Polo Nord in maglietta per sentirsi libero"

Afp

"Certi movimenti tedeschi, spagnoli (Miguel Bose'!), italiani ora attaccano le mascherine con la scusa della libertà. Che attraversino il Sahara in cappotto, che vadano al polo nord in maglietta per sentirsi liberi rischiando la loro vita. Senza mascherine rischiano la vita altrui!". Così il professor Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell'Università Cattolica di Milano, commenta su Twitter le manifestazioni di protesta contro i dispositivi sanitari in Spagna, sostenute dal cantante Miguel Bosè, e non solo.