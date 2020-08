Covid, Malgioglio bacchetta i giovani: "Rispettate le regole"

(Fotogramma)

‘’Ahimè! Hanno chiuso le discoteche... troppi assembramenti e siamo ancora una volta costretti ad indossare le solite mascherine. Ormai mi sono talmente abituato che tutto mi sembra normale. Ma quanto tempo ancora?’’. E quanto scrive su Instagram Cristiano Malgioglio.

‘’Speriamo di non essere presi da ansia -aggiunge il cantautore- Ragazzi divertitevi lo stesso, ma rispettate le regole... perché tutto ritornerà' normale, deve ritornare normale. Basta volerlo. Vi confido che ho il terrore quando qualcuno si avvicina per un selfie da fare con me. Mi fa male il cuore dire: mi dispiace non posso’’.

‘’Oggi mi sento così ...come questo scatto fotografico - dice Malgioglio mostrando una foto che lo ritrae con indosso una giacca e una gonna a fiori e una mascherina nera sul volto - sono così da una vita e non me ne sono mai accorto. Viva la mia leggerezza - prosegue - Oggi voglio rileggermi quel bellissimo libro di Ferzan Ozpetek. Adoro la sua Istanbul, il suo modo di scrivere, trovo che sia un regista straordinario e lo amo. Titolo del libro? ‘Come un respiro'’’.