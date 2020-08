Mariano Rigillo è 'Ezra Pound in gabbia' a Benevento

Mariano Rigillo è 'Ezra Pound in gabbia', la pièce scritta e diretta da Leonardo Petrillo che debutta il 25 agosto a Benevento

'Ezra in gabbia o il caso Ezra Pound', interpretato da Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini, scritto e diretto da Leonardo Petrillo, liberamente tratto dagli scritti e dalle dichiarazioni di del grande poeta americano, è lo spettacolo che debutta a Benevento (Hortus Conclusus) il 25 agosto. Al centro del palcoscenico una gabbia. Quella stessa gabbia dove fu rinchiuso Ezra Pound, 60 enne, nel campo di prigionia dell'esercito americano di Metàto, presso Pisa (Disciplinary Training Center of the Mediterranean Theater of Operations).

Pound rimase per 25 giorni, nell’estate del 1945, giorno e notte, in una gabbia di rete metallica, un tetto di lamiera ed il pavimento in cemento, esposta alle intemperie e illuminata costantemente durante la notte. "Con quella gabbia iniziarono 12 anni e 11 mesi di reclusione in manicomio criminale ai quali il governo americano costrinse quello che è stato non solo il poeta più influente del ventesimo secolo - racconta Petrillo -ma un maestro di pensiero, un ecologista, che ha proposto una sorta di bioeconomia, per un progresso rispettoso dei ritmi vitali e biologici, e un economista che ha criticato la nozione quantitativa, anticipando il pensiero d’una decrescita felice".

"La sua ossessione fu l’usura, contro la quale si scagliò, come Dante, che ispirò a Pound idea e titolo dei Cantos (la Divina commedia del nostro tempo) - aggiunge il regista - Infiniti sono i parallelismi che emergono nello spettacolo tra i due. Eretici, esiliati, messi all’indice dai loro contemporanei. Pound fu liberato nel 1958. Da allora il silenzio ha accompagnato i suoi ultimi anni di vita. Ora dopo 60 anni è “tornato”, per chiedere agli spettatori di giudicarlo, per avere quel processo che non ha avuto".

Ed ancora è sempre Leonardo Petrillo che spiega ancora: "Ezra in gabbia è uno spettacolo basato sulle ossessioni. Ossessione per la giustizia, per la libertà, per l’usura, che corrode il mondo…L’ossessione dell’uomo Pound che si sente inadeguato, per non essere riuscito, se non a sprazzi, a far fluire carità e amore, “a rendere le cose coerenti”, ma difende la sua poesia, la scoperta delle incongruenze sociali e artistiche, del mondo e degli uomini.

"E’ una messinscena che tutto mostra e tutto nega. La scena è spoglia, a eludere sé stessa. La musica è distorsione del reale - annunci il regista- I video montano e smontano il concetto stesso di materico, come un bimbo che gioca a creare. Solo la parola, ghianda di luce, trova la propria forma e la propria ragione. Solo il silenzio, finale e definitivo apre la memoria finalmente alla danza della vita e gli restituisce dignità e libertà. Mariano Rigillo è l’attore ideale per interpretare Ezra Pound, con la sua gestualità, la ricerca del silenzio, la parola in idea. Anna Teresa Rossini evoca il pensiero ed i Cantos del poeta /profeta". Lo spettacolo è coprodotto dal Teatro Stabile del Veneto in collaborazione con Oti-Officine del Teatro Italiano.