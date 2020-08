Sinatra, scoperte registrazioni inedite: "É al 100% la sua voce"

(Fotogramma)

Un collezionista americano, Jim Mahoney, che alcuni anni fa ha acquistato all'asta una delle collezioni più complete al mondo di musica e cimeli di Frank Sinatra, dice di avere scoperto alcune registrazioni inedite di 'The Voice' risalenti probabilmente agli anni '40. Si tratta di un disco in acetato di dieci pollici, supporto di solito utilizzato dalle case discografiche per prove di registrazione o per la distribuzione alle radio, che fa parte della ponderosa collezione e che contiene due canzoni cantate 'a cappella' quasi certamente da Sinatra: da un lato 'Let the Rest of the World Go By', scritta nel 1919, e dall'altro una versione di 'An Hour Never Passes' del cantautore irlandese Jimmy Kennedy. Ogni lato presenta anche alcune registrazioni gracchianti con l'inconfondibile voce di Sinatra che canta con una band 'My Melancholy Baby' e un'altra canzone troppo 'sibilante' per essere identificata.

Nessuna delle due tracce vocali non accompagnate era mai stata censita come esistente e Sinatra non ha mai cantato nessuno di quei due brani in pubblico. Alla ricerca di chiarimenti, Mahoney ha contattato l'archivista e collezionista di 'The Voice', Ric Ross, cui originariamente appartenevano il disco e l'intera collezione. Secondo Mahoney non c'è dubbio che a cantare in quegli acetati sia proprio Frank Sinatra: "Sono convinto al 100% che sia Sinatra. Non c'è nessuno con il suo stile, il suo fraseggio allungato, il suo timbro", dice il collezionista. E Ross è d'accordo, con un avvertimento: "Ho ascoltato molti programmi radiofonici e incisioni appartenenti al periodo in cui queste registrazioni sarebbero state effettuate. E' difficile dire che sono sicuro al 100%" che si tratti di 'The Voice', "ma certamente la voce è molto simile al Sinatra del 1944 che sono abituato ad ascoltare".