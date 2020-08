Naike Rivelli vs Celentano: "Ringrazia mia madre se sei attore famoso"

(Fotogramma)

Naike Rivelli, la figlia maggiore di Ornella Muti, torna sulla polemica che ha visto coinvolta la madre e Adriano Celentano. Il 'Molleggiato' nel 2014 confermò gossip risalenti a trent'anni prima, dichiarando che tra lui e la Muti vi era stata una relazione. All'epoca, sia lui che l'attrice romana erano impegnati in altre relazioni. La Muti commentò, nel confermare anche lei i rumors: "Sì, ed è stata l’unica infedeltà della mia vita. Ma Adriano non avrebbe dovuto raccontarlo, tantomeno senza avvertirmi. Accidenti”.

Naike è dunque tornata sull'argomento con una storia su Instagram in cui ha criticato la scelta di Celentano di rendere pubblica la relazione con la madre: “Un uomo che fa una cosa del genere dopo tutti questi anni lo trovo di cattivissimo gusto", ha dichiarato la Rivelli, sottolineando che "su questa storia hanno massacrato mia madre. Lei essendo una donna di gran classe ha sempre fatto silenzio stampa, specialmente per il rispetto nei confronti di Claudia Mori e della famiglia. Per favore lasciateci in pace, non ne parlate più".

Oggi Naike, sempre su Instagram, condivide un articolo di DiLei.it che riprende i suoi commenti sulla faccenda e attacca nuovamente 'Adrian': "Vi dico io quale sarà la risposta dei signori in questione: Silenzio Stampa", scrive. "In questo paese incredibilmente corrotto, classista, ipocrita gestito da politici e famiglie potenti.. raramente l’educazione, la verità è il senso della giustizia vengono messi in pratica". "Nel mio mondo, siamo tutti uguali e ognuno è responsabile delle proprie azioni" scrive ancora la figlia della Muti, che chiosa: "Mi sento di aggiungere. Caro Adrian, invece di sputare tristi affermazioni sul passato, perché non ringraziare la mamma, che grazie a quei due film che ha fatto assieme a lei ti hanno reso famoso come attore in tutto il mondo?!"