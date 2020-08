Romiti, Chiambretti: "Se avesse morso qualcuno lo avrebbe fatto in due..."

Fotogramma /Ipa

"Non l'ho mai conosciuto personalmente, ma l'ho visto diverse volte allo stadio quando accompagnava l'avvocato a vedere i derby, e so che era una persona molto molto spiritosa. Mi impressionava il fatto che parlasse romano pur vivendo per motivi di lavoro a Torino per molti giorni a settimana". Così all'Adnkronos Piero Chiambretti, torinese e grande tifoso del Torino, nel ricordare Cesare Romiti, lo storico manager ed ex presidente e ad della Fiat scomparso stanotte.

"Ricordo - prosegue Chiambretti - che tutti notavano la sua grande mascella, e in effetti vedendolo da vicino le mascelle erano veramente potenti. Immaginavo che se avesse mai morsicato qualcuno, lo avrebbe fatto in due...", chiosa il conduttore.