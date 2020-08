Discoteche e Covid, Santanchè contro Galli

Daniela Santanchè attacca il Professor Massimo Galli. "Non ha rispetto per chi lavora nelle discoteche" dice nel corso di 'Focus in onda' su La7. E lui replica: "Mai detto questo". "Vede lei Professore prima ha detto una cosa molto importante, i diritti primari, il lavoro, e poi come mai lei non ha rispetto per le 100mila persone, gli occupati, che lavorano anche nelle discoteche. Quindi lei mi vuole dire che ci sono lavori di serie A e di serie B". E, aggiunge, a "nessuno importa se domani mattina sono in mezzo a una strada". "Non ho detto questo" ribadisce il Professor Galli, ma la Santanchè non si ferma. "Questa gente qua lavora, da domani mattina non ha il reddito di cittadinanza per stare a casa sulla poltrona" continua la Santanchè, mentre il Professore alla fine prende la parola e chiarisce: ''Ho parlato di diritto al lavoro come diritto primario e ho detto che gli imprenditori, in caso di chiusura delle discoteche, andavano aiutati".