Rumors: ''Al 'Gf Vip 5' anche Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda

(di Alisa Toaff)

Maria Teresa Ruta e sua figlia, l'attrice Guenda Goria, potrebbero entrare a far parte del cast della quinta edizione del 'Grande Fratello Vip', E' quanto apprende l'Adnkronos. Tanti i rumors sui prossimi concorrenti del reality ormai alle porte, al via il 14 settembre prossimo e che anche quest'anno vedrà al timone Alfonso Signorini affiancato dai due opinionisti: Pupo e Antonella Elia che, dopo il successo dello scorso anno come concorrente del reality ,andrà a sostituire Wanda Nara. Quattro i nomi dei vip più accreditati: il cantante Fausto Leali, Elisabetta Gregoraci, la contessa Patrizia De Blanck che ha fatto 'coming out' confermando la sua presenza al 'Gf Vip' e Flavia Vento. Sugli altri possibili concorrenti sono tanti i rumors che si rincorrono da giorni tra cui quello di Dayane Mello, Stefania Orlando, Tommaso Zorzi, Ludovica Pagani, Paolo Brosio che all'Adnkronos ha però smentito ''per ora'' una sua possibile partecipazione al programma, Francesco Oppini, Enock Barwuah e Riccardo Fogli.

A quanto apprende ancora l'Adnkronos un altro nome che avrebbe voluto Signorini nel programma è quello dell'amatissimo attore turco Can Yaman ma sembrerebbe che l'accordo con Mediaset sia sfumato per motivi economici. Non ci sarà invece Eva Grimaldi. La showgirl infatti qualche giorno fa ha voluto fare chiarezza sulle numerose indiscrezioni che la vedevano come possibile concorrente del 'Gf Vip' con un post sarcastico sui suoi social dove ha scritto: "Per adesso l’unica casa dove sto per entrare è quella nuova…''.

Anche Nicola Ventola, tra i nomi che si sono rincorsi in questo periodo, ha smentito categoricamente una sua possibile partecipazione al reality scrivendo su Instagram: ''Non parteciperò al 'Grande Fratello Vip' per altri impegni. Grazie''. Sfumata anche l'ipotesi Gabriel Garko dopo un post su Instagram scritto dallo stesso attore: ''Non ho capito bene cosa sia successo ma scrivo queste righe per smentire la mia partecipazione al 'Grande Fratello Vip'''.