Rolling Stones, in arrivo la prima boutique a Londra

(Fotogramma)

Un'enorme lingua rossa che sfila al 9 di Carnaby Street nella capitale britannica, e le facciate ridipinte nel colore preferito del gruppo rock, la clip pubblicitaria del luogo dà il tono. E' quanto accade a Londra, dove i passanti rischiano di essere catturati dal futuro negozio dei Rolling Stones, il primo al mondo dedicato al loro universo musicale. Lo riferisce il sito di Le Figaro. Ieri, il famoso gruppo rock ha annunciato sui propri social l'apertura del negozio per il prossimo 9 settembre. Sul sito ufficiale del negozio RS No.9, è stato avviato un luminoso conto alla rovescia.

Lo store proporrà articoli di alta gamma provenienti da collaborazioni esclusive con grandi marchi, chicche e capi di abbigliamento che portano l'immagine del gruppo, e non mancheranno gli ultimi cd degli Stones. In altre parole, una grotta di Ali Baba molto Rock'n'Roll. Tra testi di 'Satisfaction' su un pavimento di vetro e gli album leggendari dei rocker britannici che illuminano i camerini, i musicisti promettono una vera "esperienza immersiva per i fan di tutte le età".