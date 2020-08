Taylor Swift dona 30mila dollari a una fan per aiutarla a laurearsi

(Fotogramma)

Taylor Swift ha donato più di 30mila dollari ad una studentessa londinese per aiutarla nel suo sogno: quello di frequentare un corso di matematica presso l'Università di Warwick. Vitoria Mario, trasferitasi quattro anni fa nel Regno Unito dal Portogallo, aveva infatti istituito una raccolta fondi online per mantenersi negli studi, dato che non ha diritto a prestiti o incentivi da parte dello Stato.

"Mi preoccupavo troppo dei soldi, di cosa avrei dovuto fare con quelli a disposizione e di trovarmi un lavoro per mantenermi durante gli studi - ha dichiarato Vitoria dopo aver appreso della donazione della cantante di 'Shake it off' - Taylor ha realizzato il mio sogno". La diciottenne aveva scritto sulla sua pagina di crowdfunding: "Sebbene la mia storia non sia unica, il mio sogno di diventare una matematica non è solo un'opportunità di per me e la mia famiglia, ma può ispirare persone che si trovano nella mia stessa condizione".

Secondo la Bbc, la Swift ha scritto un messaggio per confermare la sua donazione direttamente sulla pagina creata da Vitoria. L'obiettivo finale della studentessa era di arrivare alla quota di 52mila dollari che, con la donazione della Swift, è stato raggiunto: "Vitoria, mi sono imbattuta online nella tua raccolta fondi e la tua determinazione nel realizzare i tuoi sogni mi ha così ispirata che ho deciso di aiutarti a raggiungere il tuo obiettivo" ha scritto Taylor sulla pagina di Vitoria "buona fortuna per tutto ciò che farai! Con affetto, Taylor."

Vitoria ha dichiarato che la sua famiglia non poteva permettersi di sostenerla negli studi e lei aveva bisogno di fondi sia per pagare l'alloggio sia per permettersi un laptop, libri di testo e in generale per mantenersi. Nonostante non parlasse inglese al suo arrivo nel Regno Unito, Vitoria ha sempre conseguito il massimo dei voti nei suoi studi. Secondo la studentessa, l'aiuto della Swift è giunto in maniera del tutto inaspettata. La Swift non è nuova a questi improvvisi gesti di solidarietà, anzi quello nei confronti di Vitoria è l'ultimo di una lunga serie. Recentemente la cantante ha anche aiutato un fotografo che ha affidato a Tumblr un appello per realizzare i suoi sogni professionali.