Fazio: "La scuola deve essere un posto sicuro''

''La scuola deve essere un posto sicuro, non è pensabile che qualche bambino si possa ammalare per incuria o per leggerezza''. Così Fabio Fazio in un video pubblicato sul suo profilo twitter. ''Siamo ormai all'ultima settimana di agosto, si avvicina l'apertura delle scuole e quindi uno dei temi più dibattuti di questi giorni per chi ha figli come me in età scolare è proprio la scuola'', aggiunge. ''E' fondamentale che le scuole riaprano perché la scuola non è solo didattica ma anche socializzazione, imparare a crescere e fare amicizie -sottolinea il conduttore- ne siamo tutti consapevoli ma la scuola deve essere un posto sicuro, non è pensabile che qualche bambino si possa ammalare per incuria o per leggerezza. La scuola è anche un argomento difficile da trattare perché tutti siamo andati a scuola e tutti pensiamo di avere il diritto di sapere cosa fare''.

''In realtà la situazione è complicata -spiega Fazio- le scuole sono tante, gli studenti milioni, fare una progettualità che metta insieme tutte le necessità in questo momento di emergenza sanitaria non è facile. Però alcune domande rimangono senza risposta -dice Fazio- per esempio abbiamo scoperto in questi giorni che la febbre ai bambini non si misurerà a scuola ma devono misurarla i genitori a casa e questo sicuramente non aumenta la sicurezza. Un altro argomento, il più trattato dai genitori è a che cosa servono i banchi con le ruote -dice ironico- Abbiamo escluso che servano a scappare più velocemente dal virus ma ancora non abbiamo capito a che servono ma lo scopriremo solo vivendo. Ma in questi mesi non si poteva fare una rete vera per l'insegnamento a distanza e fornire i tablet a quei ragazzi che non possono permetterselo? Così avremmo fatto una cosa che sarebbe rimasta nel futuro e che in caso di emergenza avrebbe consentito l'insegnamento a distanza e di diminuire la presenza nelle aule! Le risposte prima o poi arriveranno''.