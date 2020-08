Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI1

10:00 C'è Tempo per... 1^ parte 10:55 Amatrice. Santa Messa in suffragio delle vittime del terremoto in centro Italia in occasione del quarto anniversario. A cura del TG1. Telecronaca di Filippo Gaudenzi Regia di Carlo Gallucci

12:05 C'è Tempo per... 2^ parte

12:20 (anziché 11:20) Fiction Don Matteo 11: “L’amore sbagliato” (La prevista edizione del TG1 delle 11:20 e il secondo episodio della Fiction Don Matteo 11: “Avrò cura di te” non andranno in onda)

RAI2

17:35 Telefilm Papà a tempo pieno: “La cena di compleanno” (anziché l’episodio previsto)

RAI3

Nessuna variazione