Figlia Totti in copertina, Aurora Ramazzotti: "Io ne pago ancora i conti"

Foto Fotogramma

Aurora Ramazzotti interviene sul caso della figlia 13enne di Francesco Totti e Ilary Blasi in copertina su 'Gente'. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, oggi 23enne, racconta in una storia su Instagram di avere vissuto una situazione simile quando aveva 15 anni. Quell'episodio, nei giorni scorsi, era stato ricordato da Selvaggia Lucarelli, che su twitter ha pubblicato la foto di un vecchio articolo di una rivista con Aurora Ramazzotti e la mamma a passeggio in bikini in spiaggia. "Non erano tempi di social e per questo nessuno fiatò", ha scritto la giornalista a commento della foto. "Non credo che solo perché nessuno si è ribellato all'epoca debba normalizzarsi oggi una cosa che è sbagliata", scrive Aurora Ramazzotti. "Questa cosa (come tante altre analoghe) -sottolinea- ha inciso indelebilmente la mia crescita e non auguro a nessuno di passare quello che ho passato io. Ne sto pagando i conti ancora adesso".