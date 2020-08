Federico Fashion Style: "Nessun controllo al ritorno dalla Sardegna"

(Fotogramma)

"Ho fatto il sierologico in Sardegna perché non mi sentivo bene. Era risultato negativo. Poi sono arrivato a Roma, la febbre continuava e ho fatto subito il tampone: domenica sono risultato positivo. Ho i sintomi" questa la dichiarazione di Federico 'Fashion Style' Lauri, star del reality show 'Il salone delle meraviglie', questa mattina ospite al programma 'Agorà Estate' su Rai 3. "Non sento assolutamente né odori, né sapori. Ho una tosse fortissima, dolori muscolari e articolari, sto veramente male", dice ancora l'hairstylist. Il parrucchiere delle vip racconta la sua esperienza in Sardegna: "Non ho frequentato discoteche in Sardegna: ho una bimba di tre anni. La situazione era normale, tutti senza mascherina. Io la mettevo nei luoghi pubblici ma poi nei ristoranti e nei bar si può togliere: non c'erano controlli". Infine Federico denuncia di non aver visto, al ritorno a Roma, alcun controllo su chi tornava dalla Sardegna: "Sono partito con la febbre, ma nessuno al ritorno ci ha controllati. Nessun tampone per noi la mattina al porto di Civitavecchia".