Subsonica, Samuel: "Fermarsi era dovere per garantire la salute di tutti"

(Fotogramma)

Samuel Romano, il cantante dei Subsonica impegnato da qualche anno anche nella carriera solista, ha dovuto riprogrammare le date del suo tour perché un componente della sua crew è risultato positivo al Covid. Nel weekend, sui suoi profili social, Samuel aveva annunciato la sospensione del suo Golfo Mistico Live perché "un membro dello staff" aveva "un po’ di febbre da qualche giorno". "In attesa dell’esito degli accertamenti, e per precauzione, siamo in auto-quarantena e dobbiamo sospendere gli appuntamenti di questo weekend. Vi aggiorneremo appena possibile sulle nuove date o eventuali modalità di rimborso".

Oggi l'aggiornamento, con la notizia dell'esito negativo dei suoi accertamenti. "Fermarsi era doveroso - ha scritto accanto alle nuove date del tour - ma tra qualche giorno potremo ripartire. Il buon senso e il dovere di garantire la salute di tutti (staff e spettatori) sono i motivi per cui ho dovuto riprogrammare alcune date del #GolfoMisticoLive. Ho preferito aspettare per precauzione, sto bene e presto potremo rivederci dal vivo!". Samuel tornerà live il 30 agosto a Torre Pellice, in provincia di Torino e proseguirà poi con altre date fino al 23 settembre, quando salirà sul palco a Ferrara.