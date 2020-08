Giffoni, Bper e dreamers progettano la banca del futuro

Nell’ambito del Giffoni Innovation Hub, dipartimento che coordina e realizza le attività del Giffoni Film Festival nel settore dell’innovazione sociale, digitale e culturale, il vice direttore generale e Chief Business Officer di Bper Banca, Pierpio Cerfogli, ha presentato ieri mattina ai giovani del Festival la sua idea di “La banca del futuro”. Su questo tema Bper Banca, da anni sponsor del Festival, ha lanciato la sfida al Dream Team del Giffoni (15 giovani divisi in tre gruppi), con l’obiettivo di ampliare il bagaglio di conoscenze dei ragazzi e, allo stesso tempo, di raccogliere la loro visione, sentire le loro proposte, registrare le loro obiezioni, arricchirsi di una prospettiva altrimenti difficile da raggiungere.

Cerfogli, esperto in banking business models e autore del libro '2030 The Bank OnLife', ha parlato ai dreamers – in collegamento streaming – dell’adozione in economia del neologismo OnLife (inventato dal filosofo Luciano Floridi) per indicare il nuovo ecosistema composto dal fattore digitale e umano. Ai giovani del Festival ha quindi presentato l’evoluzione del banking da un sistema solid, caratteristico del ventesimo secolo, a uno fluid che ha connotato i primi vent’anni del ventunesimo secolo, a un sistema airy in cui il banking comincia a muoversi.

Durante lo stimolante confronto con la squadra di universitari e giovani creativi il vice direttore generale di Bper Banca ha affermato: “Non siamo in un’era che sta cambiando bensì in un cambio d’era. Quanto sia necessario pensare alle sfide future e all’innovazione e quanto concentrarsi sull’oggi, sulle operazioni attuali, è il vero dilemma. Per rimanere al passo con i tempi – ha proseguito Cerfogli – è necessario aggiornarsi continuamente, ascoltare le nuove generazioni, capire cosa si respira nell’aria e quali sono le tendenze. Dai giovani del Dream Team e da Giffoni ci aspettiamo le idee vincenti per la banca del futuro”.