Malgioglio: "Midler contro Melania Trump, una vergogna"

"Donne che odiano le donne. E' terribile. Da una grande artista non mi sarei mai aspettato una reazione simile. Una vergogna dare dell''aliena' a Melania Trump, attaccare il suo Paese d'origine, la Slovenia, accusarla di essersi rifatta.... Barbra Streisand e Cher non si sarebbero comportate così". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos, Cristiano Malgioglio commentando quanto recentemente affermato dalla cantante e attrice americana Bette Midler.

"Per me Bette Midler è un mito, una delle più grandi artiste americane, ma ha sbagliato - ha continuato Malgioglio-. Lo ripeto, da un'artista di 'peso' come Bette Midler non mi sarei mai aspettato un tale atteggiamento. Premetto che non mi interesso e non mi occupo di politica, ma difendo le donne e mi fa paura l'odio. Melania Trump, a mio avviso, è una donna bellissima, elegante, raffinata, molto, molto curata".

"Non è un'alieno. Ritorni al cinema e alla musica Bette - ha concluso -e non offenda le donne. Lei che potrebbe essere la nonna di Melania Trump".