Su Channel 4 cade l'utimo tabù, il pene eretto in chiaro

Channel 4 rompe l'ultimo tabù della tv in chiaro. Il canale pubblico inglese, già noto per programmi audaci come 'Naked Attraction', che vede i single spogliarsi nel tentativo di trovare l'amore, manderà in onda questa sera, per la prima volta, un pene eretto. Alle 22 è infatti programmata la trasmissione del documentario 'Me & My Penis' ('Me & il mio pene'), che vede un gruppo di uomini lasciar cadere i boxer e mostrare la loro virilità, in una serie di immagini e filmati che li immortalano anche in stato di eccitazione.

"Questo distrugge una delle ultime aree di divieto sulla Tv in chiaro - ha spiegato una fonte al 'Sun' - perché i regolamenti vietano che un pene eretto venga mostrato in un contesto sessuale. Ma poiché queste parti intime eccitate vengono mostrate in un contesto interamente artistico, filmarle non infrange alcuna regola".