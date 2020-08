Emma Roberts è incinta: prime foto del pancione su Instagram

Immagine via Instagram @belletrist

L'attrice Emma Roberts ha confermato di aspettare il suo primo figlio dal fidanzato, l'attore Garrett Hedlund, con un post su Instagram domenica sera.

La ventinovenne, celebre per aver interpretato la serie 'American Horror Story', ha dato la notizia ai suoi fan condividendo delle splendide foto in cui indossa un abito bianco e in cui si vede bene il pancione. Voci che la volevano in dolce attesa si rincorrevano già da giugno, ma solo ieri la nipote di Julia Roberts ha confermato la notizia.

"Io ... e i miei due ragazzi preferiti", ha scritto Emma nella didascalia delle immagini, ​​aggiungendo due emoji a forma di cuore blu. In questo modo, dunque, ha rivelato anche il sesso del bimbo che aspetta. Tra i commenti anche quello della zia Julia, che scrive: "Vi voglio bene". Molti i vip che hanno fatto le congratulazioni alla Roberts su Instagram: la figlia di Courtney Love e Kurt Cobain, Frances Bean, la modella Emily Ratajkowski, l'attrice Kaley Cuoco e anche Chiara Ferragni.