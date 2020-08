Mtv Vma, Miley Cyrus torna a cavalcare la sfera

Tra le performance più attese e commentate sui social degli Mtv Ema, andati in scena stanotte a New York, quella di Miley Cyrus che ha eseguito il suo ultimo singolo "Midnight Sky" dal vivo per la prima volta. La canzone è stata pubblicata il 14 agosto, lo stesso giorno in cui le cronache raccontano che la cantante abbia rotto con il fidanzato cantante e attore Cody Simpson, al quale era legata dall'ottobre 2019.

Ma la performance di Miley, particolarmente spettacolare, ha fatto parlare anche per un finale che ha lasciato i fan senza fiato: dopo aver ballato sul palco con gonnellina e top neri, la star è salita su una scala, raggiungendo un'enorme palla scintillante come quelle in uso nelle discoteche qualche anno fa, si è tolta la gonna ed è salita a cavalcioni sulla sfera, proprio come nell'iconico video del brano 'Wrecking Ball', che la consacrò al successo nel 2013.