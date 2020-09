Il dj Erick Morillo trovato morto a Miami

(Xinhua)

Il dj e produttore Erick Morillo, proprietario della prestigiosa etichetta discografica Subliminal Records, è stato trovato morto nella sua casa di Miami. Il Dipartimento di Polizia di Miami Beach ha avviato un'indagine sulla morte dell'artista, autore del successo internazionale 'I Like To Move It', che ha pubblicato con lo pseudonimo di Reel 2 Real.

La polizia di Miami Beach ha reso noto che una chiamata è stata ricevuta intorno alle 10:42 (ora locale). Le indagini sono in una fase preliminare. Di origine colombiana ma cresciuto nel New Jersey, Morillo ha realizzato remix per artisti come Whitney Houston, Bassements Jazz, Puff Daddy e Boy George.

Con la sua etichetta dal 1997 ha vinto 3 volte il DJ house award ai DJ Awards e si è aggiudicato il premio come miglior DJ internazionale nel 2002, 2006 e 2009. All'inizio di agosto Morillo era stato arrestato per presunta violenza sessuale dopo essere stato accusato di aver violentato una donna lo scorso dicembre.