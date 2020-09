Ed Sheeran papà: "E' nata mia figlia Lyra Antarctica"

(Fotogramma)

Il cantautore britannico Ed Sheeran e sua moglie Cherry Seaborn hanno annunciato la nascita della loro prima figlia: la bimba si chiama Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Il cantante ha scritto su Instagram che lui e la moglie sono al "settimo cielo" per l'arrivo della neonata la scorsa settimana. Sheeran è tornato su Instagram per la prima volta da dicembre solo per condividere la lieta notizia.

"Ciao! Ecco un breve messaggio da parte mia perché ho alcune notizie personali che volevo condividere con voi", scrive Sheeran nella didascalia di una foto che immortala due piccole calze da neonato su un letto. "La scorsa settimana, con l'aiuto di un fantastico team di ostetrici, Cherry ha dato alla luce la nostra bellissima e sana figlia - Lyra Antarctica Seaborn Sheeran".

"Siamo completamente innamorati di lei - scrive ancora l'autore di 'Perfect' - sia la mamma che la bimba stanno andando alla grande e siamo al settimo cielo. Speriamo che voi possiate rispettare la nostra privacy in questo momento. Vi mando tanto amore e ci vediamo quando sarà il momento"