Venezia, Tilda Swinton arrivata al Lido

Tilda Swinton all'arrivo all'Hotel Excelsior del Lido (foto Adnkronos)

L'attrice inglese Tilda Swinton è arrivata al Lido di Venezia, dove il 3 settembre riceverà il Leone d'Oro alla Carriera della Mostra del Cinema 2020. L'attrice premiata con l'Oscar nel 2008 per la sua interpretazione non protagonista nel film Michael Clayton, è arrivata all'Hotel Excelsior del Lido intorno all'ora di pranzo, quasi in incognito, coperta da un lungo soprabito impermeabile e immancabile mascherina chirurgica. Ma i capelli con un lungo ciuffo biondo-arancio e le eccentriche scarpe bicolori, hanno attirato l'attenzione dei curiosi che hanno poi scoperto l'identità della star.

Nei giorni scorsi, alla notizia del Leone d'Oro alla carriera, l'attrice aveva detto: "Sarà per me una vera gioia venire a Venezia, soprattutto quest’anno, per celebrare l’immortale arte del cinema e la sua ribelle capacità di sopravvivenza di fronte a tutte le sfide che il cambiamento può porre a noi tutti”. Ed ha mantenuto la promessa.