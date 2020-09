'Pattinson positivo e The Batman si ferma', lo dice Vanity Fair

(Xinhua)

Robert Pattinson positivo al Covid e si fermano le riprese di The Batman, che viene girato a Londra. Vanity Fair, nella sua edizione online, riferisce che sul set è scattato lo stop dopo pochi giorni di lavoro. La Warner Bros, si legge, ha reso noto che "un membro della produzione The Batman è risultato positivo al Covid 19 ed è in isolamento secondo i protocolli. Il film è in pausa provvisoria". Secondo Vanity Fair, la positività di Pattinson è stata confermata da fonti di "alto livello". La produzione di The Batman aveva subito il primo stop a marzo a causa dell'inizio della pandemia. L'entourage di Pattinson non ha commentato la notizia, riferisce il magazine.