L'appello di Greta: "Covid non ci distolga dal clima"

"La crisi del Covid ha colpito tutti, sconfiggere il virus è una priorità, non si possono gestire due crisi insieme: per questo le questioni ambientali, la lotta sul Climate Change è stata messa in pausa, invece dobbiamo capire che è urgente e non si può mollare se vogliamo avere un futuro". Così Greta Thunberg in collegamento durante un intervallo dalle lezioni di scuola con la conferenza stampa tenutasi al Lido di Venezia per il film di Nathan Grossman 'Greta', incentrato proprio sulla storia della giovanissima attivista svedese che ha lanciato il movimento studentesco internazionale Fridays for Future.