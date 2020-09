Noce e Favino: “Essere a Venezia? Una grande responsabilità”

Essere a Venezia, in un'edizione così importante come quella di quest'anno, ha per entrambi un rilievo speciale. Claudio Noce e Pierfrancesco Favino, in un’intervista a tu per tu con l’Adnkronos, raccontano la loro emozione di essere alla Mostra con ‘Padrenostro’, il film diretto da Noce e interpretato dall’attore romano. “Sono felicissimo, è meraviglioso”, dice Favino. “Ha un'enorme importanza oltre che una responsabilità incredibile -sottolinea Noce- perché è il primo atto di ripartenza del cinema, e tutti noi ci sentiamo molto responsabili”.

(dall’inviata Ilaria Floris)